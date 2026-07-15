Steve Buscemi har blitt med i rollebesetningen til «Far Cry

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På slutten av fjoråret ble det endelig bekreftet at Far Cry skal tilpasses til en TV-serie under regi av Noah Hawley, skaperen av Alien: Earth. Han skal både være showrunner og regissør for de to første episodene.

Som vi tidligere har rapportert, vil serien ikke være basert på et bestemt spill; i stedet vil den ha sin egen unike premiss, og ideen er at den skal være en slags antologi der hver sesong er selvstendig og har nye skuespillere (akkurat som spillene). Vi vet ikke så mye om dette ennå, men vi vil sannsynligvis få vite mer snart, ettersom rollebesetningen er i full gang, og nå avslører The Hollywood Reporter at ingen ringere enn Steve Buscemi har blitt lagt til i rollebesetningen.

Vi vet allerede at Lizzy Caplan (Now You See Me-filmene) og Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) skal spille i Far Cry – selv om vi fortsatt ikke vet hvilke roller de skal spille.