Steve Carell leder an i ny film fra Succession-skaperen

Etter suksessen med dramaserien Succession har manusforfatter og regissør Jesse Armstrong nå gått videre til filmen Mountainhead, med Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith og Ramy Youssef i hovedrollene.

Filmen følger fire milliardærvenner som møtes på et tilfluktssted i fjellene mens verden er kastet ut i stadig mer uro. Ut fra traileren er det tydelig at Succession-influensen fortsatt har et grep om Armstrong, og du kan forvente deg mange replikker som med vilje får deg til å grine, i tillegg til mye komikk om de klønete, uberørte milliardærene.

Filmen lanseres 31. mai gjennom Max. Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite om du kommer til å se Mountainhead når den kommer på skjermen.