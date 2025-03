Steve Carell, Tina Fey og Colman Domingo i hovedrollene i Netflix' The Four Seasons

Hvis du har vært på utkikk etter en ny komiserie å sette tennene i denne våren, kan Netflix nettopp ha avduket løsningen. Streameren har presentert det første glimtet av den kommende The Four Seasons, et komedieshow som gjenforener Steve Carell og Tina Fey, ser de to i hovedrollene sammen med Colman Domingo og Will Forte, og ser Fey til og med gjenforenes med sine utmerkede 30 Rock medforfattere og produsenter Lang Fisher og Tracey Wigfield.

Det er unødvendig å si at denne kommende serien har mye talent bak seg, både foran og bak kameraet. Når det gjelder hva den handler om, har Netflix forklart nettopp dette i en synopsis fra Netflix Tudum:

"Seks gamle venner drar ut for en avslappende helg, bare for å få vite at et par i gruppen er i ferd med å gå fra hverandre. De tre parene - Kate (Fey) og Jack (Forte), Nick (Carell) og Anne (Kenney-Silver), og Danny (Domingo) og Claude (Calvani) - blir fullstendig snudd på hodet av nyheten."

The Four Seasons kommer til Netflix 1. mai, og med det stadig nærmere, har den første traileren for showet debutert, som du kan se selv nedenfor.