Steve Carrell og Tina Fey viser sine komiske ferdigheter i Netflix' The Four Seasons

HQ

Netflix ser ut til å være ganske sikre på sin kommende komedieserie The Four Seasons, ettersom vi har sett utdrag og glimt av showet ved flere anledninger. Når du har en rollebesetning som inkluderer Steve Carrell, Tina Fey, Colman Domingo og Will Forte, og et manus som er skrevet av Fey og hennes 30 Rock venner Tracey Wigfield og Lang Fisher, ville du sannsynligvis være ganske selvsikker.

The Four Seasons I filmen følger vi en gruppe venner som har vært sammen i mange år, og som opplever livets prøvelser og motgang i løpet av fire ferier fordelt på vår, sommer, høst og vinter.

Serien ser ut til å ha litt av hvert, og du kan få en forsmak på dette i den nye traileren nedenfor, som utvilsomt vil gi deg lyst til å legge den til på Netflix-tittelisten din. The Four Seasons har premiere 1. mai.