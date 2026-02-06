Steve Carrell vender tilbake til college i HBO Max-komedieserien Rooster

Steve Carrell er en av de beste og mest kjente når det gjelder komedie. Derfor vender den tidligere The Office-stjernen snart tilbake til sjangeren, i et nytt prosjekt fra HBO Max, kjent som Rooster.

Denne serien følger en berømt forfatter som vender tilbake til college i et forsøk på å håndtere noen problemer og problemer som datteren hans har forårsaket. Ting blir imidlertid snart mer komplekse når studentene begynner å knytte seg til forfatteren og assosiere ham med hans mest berømte karakter, den fiktive Hanen. Dette fører til en rekke sprø eskapader i hans vei tilbake til den akademiske verden.

Serien har premiere på HBO Max 8. mars (sannsynligvis 9. mars for de som bor i Storbritannia og Europa), og du kan se et glimt av Rooster nedenfor i den offisielle traileren som byr på en god blanding av komedie og drama.