Steve Carrell vender tilbake til college i HBO Max-komedieserien Rooster
Den berømte skuespilleren spiller hovedrollen som en elsket skjønnlitterær forfatter som sliter med familieproblemer.
Steve Carrell er en av de beste og mest kjente når det gjelder komedie. Derfor vender den tidligere The Office-stjernen snart tilbake til sjangeren, i et nytt prosjekt fra HBO Max, kjent som Rooster.
Denne serien følger en berømt forfatter som vender tilbake til college i et forsøk på å håndtere noen problemer og problemer som datteren hans har forårsaket. Ting blir imidlertid snart mer komplekse når studentene begynner å knytte seg til forfatteren og assosiere ham med hans mest berømte karakter, den fiktive Hanen. Dette fører til en rekke sprø eskapader i hans vei tilbake til den akademiske verden.
Serien har premiere på HBO Max 8. mars (sannsynligvis 9. mars for de som bor i Storbritannia og Europa), og du kan se et glimt av Rooster nedenfor i den offisielle traileren som byr på en god blanding av komedie og drama.