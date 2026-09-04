Steve Irwins familie minnes naturikonet tjue år etter hans tragiske bortgang

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Steve Irwin, den australske naturverneren som var mest kjent som «Crocodile Hunter», gikk bort for tjue år siden i dag, den 4. september 2006. Mens han filmet en dokumentar i Great Barrier Reef, ble Irwin dødelig gjennomboret i brystet av en piggrokke. Flere tiår etter hans tragiske bortgang minnes familien ham som den «superhelt-pappaen» han var.

Bindi Irwin, som også er naturvernaktivist, delte sine minner om faren i et innlegg på sosiale medier (oppsummert av BBC News). «Jeg har alltid trodd at min fars arv var naturvern; det viser seg at hans arv er kjærlighet. Til vår planet og til hverandre,» skrev hun.

Bindi, som nå er 28 år, har selv en datter på fem år, og sier at hun «føler seg fullstendig elsket av sin ‘krokodillebestefar’ uten noensinne å ha møtt ham.» Terri Irwin, Steves kone, la også ut et innlegg til minne om anledningen, der hun delte en video av Steve som snakket om hvilken betydning datterens fødsel hadde hatt for ham.

Steve har også en sønn, Robert, på 22 år, som la ut et bilde av faren sin som holder ham som baby med bildeteksten: «Arven din varer evig.»