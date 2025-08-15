Steve Martins morsomste filmer

HQ

5. Bowfinger

Kanskje et av Steven Martins mest undervurderte verk, og sammen med den alltid underholdende og elektriske Eddie Murphy er denne bitende satiren over Hollywood intet mindre enn et rent komisk geni. Like deler metahumor og slapstick, krydret med Martins sylskarpe dialog som den titulære galningen - lidenskapelig, viljesterk og helt fra vettet - hvordan kan man unngå å heie på ham? Faktum er at få komedier klarer å være så smarte og dumme på samme tid uten å kollapse under sin egen absurditet.

4. Roxanne

Morsom og romantisk på en måte som egentlig ikke burde fungere. Det er Roxanne i et nøtteskall, der Steve Martin tar den gamle Cyrano de Bergerac -historien og kaster den inn i en liten by, der han spiller brannsjefen med en nese som burde ha sin egen postadresse. Det fine med det? Martin spiller det helt straight, og klarer på en eller annen måte å gjøre karakteren elskelig. Og så er det selvfølgelig også helt hysterisk morsomt, ikke minst når han utfordrer andre til å komme opp med bedre skjellsord enn bare "stor nese". Roxanne er også et glimrende bevis på Martins allsidighet, og at hans evner strekker seg langt utover det å være høylytt og ufyselig.

3. The Jerk

Filmen som satte Steve Martin på kartet. En komedie med ekstra alt, et potpurri av galskap, full av intriger og absurditeter. Et destillat av skuespillerens tid som stand-up'er, der vitsene bombarderer deg i et rasende tempo. Men det er også det som gjør The Jerk så briljant. Martins urokkelige dedikasjon til rollen som Johnson, den forvirrede hvite mannen som vokste opp i sørstatene, dårlig rustet for den store verden, men som likevel legger ut på eventyr, full av dumdristig optimisme. The Jerk er Steve Martin i sin reneste form, galskap og fysisk kaos der alt han kommer i kontakt med utarter seg til de mest ufattelige katastrofer.

2. Dirty Rotten Scoundrels

Det er vel ingen enkeltscene i hele Steve Martins filmografi som får oss til å le så mye som når han inntar rollen som Ruprecht. Komplett med bind for øynene, trefork av papp og fysisk humor på nivå med Charlie Chaplin, er Dirty Rotten Scoundrels heldigvis så mye mer enn det, et sjarmerende umoralsk portrett der han og Michael Caine leverer en av 1980-tallets fineste kompiskomedier. Martin er skandaløst god her i rollen som den respektløse Freddy Benson, der all skamfølelse er kastet ut av vinduet. Ingenting er for pinlig, overdrevet eller dumt. En fantastisk film og Martins nest mest ikoniske og morsomste rolle.

1. Planes, Trains and Automobiles

John Hughes, Steve Martin og John Candy? Bedre blir det ikke, og Planes, Trains and Automobiles er det perfekte eksempelet på hvordan Martin kan være morsom uten å ty til punchlines. I stedet dreier alt seg om hans reaksjoner på kaoset rundt ham i rollen som Neal Page, den slitne forretningsmannen som bare vil hjem til familien og feire Thanksgiving. Men skjebnen har som kjent andre planer for ham, og sammen med John Candy oppnår komikerduoen det som best kan beskrives som et lite mirakel. En perfekt balanse mellom passiv aggresjon og varm klønethet gjør at Planes, Trains and Automobiles sprudler av ikke bare humor, men også kjærlighet. Scenen der Neal går fullstendig av skaftet ved bilutleiedisken er komisk gull, og er bare én av utallige scener som har sementert filmen som en tidløs klassiker, samt Steve Martins morsomste og største rolle.

Hva er dine favorittfilmer med Steve Martin?