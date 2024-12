Steven Knight håper å ha Peaky Blinders -filmen klar innen utgangen av 2025

Vi vet alle at Steven Knight har hatt en film på gang en stund for å avslutte historien om Peaky Blinders fullstendig, men det var først nylig at filmen Peaky Blinders-filmen ble ferdig innspilt, og vi kan komme til å vente mer enn et år på lanseringen.

HQ

I et intervju med Paris Match sa Steven Knight at han håper at filmen vil være klar innen utgangen av 2025. Filminnspillingen ble avsluttet 13. desember 2024, så det ser ut til at det er mye postproduksjonsarbeid som gjenstår.

Peaky Blinders Serien har fått en enorm tilhengerskare i løpet av de seks sesongene den har pågått, og selv om historien avsluttes ved slutten av sesong 6, er fansen alltid sultne på mer. Vi har også noen store nye og tilbakevendende stjerner denne gangen, inkludert Barry Keoghan og Rebecca Ferguson som gjør sin Peaky-debut.