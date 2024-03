Steven Spielberg bekrefter at Ready Player Two er under arbeid.

Ready Player One var en av 2010-tallets mest etterlengtede romanfilmatiseringer. At gamere endelig fikk en historie om hobbyen sin, og at den ikke var en advarsel mot farene ved spilling, føltes som om den trengte å strekke seg utover boksidene.

Filmen Ready Player One levde ikke helt opp til forventningene, selv med Steven Spielberg ved roret. I et nylig intervju med Showbiz 411 bekreftet Spielberg at en oppfølger, Ready Player Two, var på trappene, men at han bare skal produsere den filmen.

Det finnes ennå ingen lanseringsdato for Ready Player Two, og det vil sannsynligvis ta en stund før vi hører mer om den. Ready Player Two er også navnet på oppfølgeren til Ernest Clines bok fra 2011. Cline annonserte oppfølgeren allerede i 2015, men begynte ikke å jobbe med den før i 2017.