Steven Spielberg er neste regissør som kritiserer streamingtjenester

I et langt og personlig intervju med New York Times anklager Steven Spielberg HBO Max for å ha kastet vennene hans under bussen ved å dumpe deres storbudsjettsprosjekter rett på streamingplattformen. Den flere ganger Oscar-vinnende regissøren referer så til Warner Bros. sin beslutning om å gi ut alle filmene hans på både HBO Max og kinoer samtidig, noe som ifølge ham nå fullstendig har endret folks filmvaner. Han mener at pandemien ga filmselskapene muligheten til å selge abonnementer, men at den fortsatt utnyttes og at det er filmskaperne som er de store taperne:

"The pandemic created an opportunity for streaming platforms to raise their subscriptions to record-breaking levels and also throw some of my best filmmaker friends under the bus as their movies were unceremoniously not given theatrical releases. They were paid off and the films were suddenly relegated to, in this case, HBO Max. The case I'm talking about. And then everything started to change.

I think older audiences were relieved that they didn't have to step on sticky popcorn. But I really believe those same older audiences, once they got into the theater, the magic of being in a social situation with a bunch of strangers is a tonic... it's up to the movies to be good enough to get all the audiences to say that to each other when the lights come back up."

Han trekker frem Baz Luhrmanns Elvis som et eksempel på filmer som likevel ga ham et visst håp for fremtiden. Filmen trakk mange eldre seere og viste at det fortsatt er håp for denne typen filmer på kino. Det samme gjelder storfilmene som har fulgt hverandre over Halloween og han nevner at storfilmer alltid vil ha en plass i samfunnet og at de er best på kino.

Han lukker imidlertid ikke helt døren for streaming, og legger til at det faktisk finnes filmer som rett og slett ikke egner seg like godt på kino. Som hans eget politiske drama, The Post. en film som sannsynligvis ville vært bedre distribuert på en streamingplattform enn på kino:

"I made The Post as a political statement about our times by reflecting the Nixon administration, and we thought that was an important reflection for a lot of people to understand what was happening to our country. I don't know if I had been given that script post-pandemic whether I would have preferred to have made that film for Apple or Netflix and gone out to millions of people. Because the film had something to say to millions of people, and we were never going to get those millions of people into enough theaters to make that kind of difference. Things have changed enough to get me to say that to you."

I helgen ble Spielbergs delvis selvbiografiske drama, The Fabelmans, utgitt på kinoer i USA, og regissøren håper selvfølgelig at den vil trekke publikum til kinoene.