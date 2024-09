Steven Spielberg er tilknyttet et nytt Gremlins-prosjekt

Selv om vi bare sjelden ser Steven Spielberg i regissørstolen i disse dager, er den berømte filmskaperen fortsatt svært involvert i underholdningsområdet. Et av de neste prosjektene han er knyttet til er en nytt innslag i Gremlins-serien, selv om dette ikke er en live-action filmoppfølger, men snarere en animert serie for Max.

Den er kjent som Gremlins: The Wild Batch og ser ut til å ha et lignende oppsett og tone som den animerte serien Gremlins: Secrets of the Mogwai som debuterte i fjor. Forvent en serie som er mer rettet mot de yngste, selv om den fortsatt vil bevare den karakteristiske Gremlins-sjarmen.

Sjekk ut traileren for Gremlins: The Wild Batch nedenfor før premieren på Max den 3. oktober.