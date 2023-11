Steven Spielberg kaller "Killers of the Flower Moon" for Scorseses mesterverk

HQ

Å skrive anmeldelser er vanligvis en filmkritikers kall og, med dagens åpne medieplattformer, et tidsfordriv for folk flest, men noen ganger blir til og med regissører så begeistret for en film at de ikke kan la være å anmelde den. Nå har det skjedd igjen. Denne gangen er det Steven Spielberg som har vært på kino og sett Martin Scorseses mesterverk, Killers of the Flower Moon, og han er overlykkelig hvis uttrykket er tillatt.

Nå skal det sies at dette ikke er en vanlig anmeldelse på papiret, men snarere en anmeldelsesdiskusjon mellom de to herrene. Mandag ble to av vår tids største filmskapere plassert på en scene for å snakke om årets Oscar-nominasjoner da diskusjonen landet på Scorseses bidrag, som ifølge forhåndsomtalen må kjempe med filmer som Oppenheimer, Barbie, Poor Things, The Holdovers, Maestro, Past Lives, The Color Purple, Anatomy of a Fall og American Fiction. Ifølge Spielberg, som har en rekke mesterverk på sin egen CV, er Killers of the Flower Moon Martin Scorseses aller beste film. "You are the master of our medium, and this is your masterpiece." blant annet under paneldiskusjonen dokumentert av The Playlist . Man må selvfølgelig ta med i betraktningen at Scorsese har høstet store filmsuksesser i flere tiår. Vi snakker tross alt om enstemmig hyllede filmer som Taxi Driver, Casino, Mafiabrødre, The Irishman, The Departed, Raging Bull, The Last Waltz og The Wolf of Wall Street for å nevne noen. Ifølge Steven Spielberg er Killers of the Flower Moon enda bedre.

Filmen er også den ellevte med Robert De Niro, noe som får de to regissørene til å reflektere over at det faktisk er en rekord innen rekkevidde. Tre filmer til med "Bobby", og Scorsese er på høyde med John-duoen Ford og Wayne. Her er hva Spielberg sa om denne avsløringen:

"Det er så fantastisk å se Bobby D og Leo D i denne filmen sammen. Jeg innså nettopp at Bobby D og Leo D. Men dette er ditt sjette samarbeid med Leo. Og du er på 11. plass med Bobby, og du mangler bare tre filmer for å tangere rekorden til John Ford, som regisserte John Wayne 14 ganger. Så du kan ikke gi deg ennå med Bobby, med Leo er det seks filmer."

Nå lurer vi selvfølgelig på to ting. Har du sett Killers of the Flower Moon ennå, og hva er din favorittfilm av Scorsese?