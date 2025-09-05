Steven Spielberg ville lage Call of Duty Movie, men Activision avviste ham

HQ

Tidligere denne uken ble det bekreftet at Activision og Paramount vil jobbe sammen for å levere en Call of Duty live-action-film. Det er fortsatt få detaljer om prosjektet, men en ny rapport har avslørt at filmen kunne ha sett veldig, veldig annerledes ut.

I følge Puck News, er det uttalt at Steven Spielberg pitchet en Call of Duty film til Activision, men mega-utgiveren avviste ham. Årsaken ser ut til å være at Activision ønsket en anstendig mengde kreativ kontroll over prosjektet, ettersom Spielbergs pitch inkluderte den såkalte "Spielberg Deal", som betyr at regissøren ville ha rett til full økonomisk støtte, godkjenning av endelig kutt, og ha en hånd i produksjon og markedsføring også.

Det er tydelig at Activision ikke var innstilt på dette nivået av kreativ kontroll, og valgte i stedet Paramounts forslag, som gir utgiveren mer innflytelse over prosjektet og seriens fremtid.

Selv om dette kan høres ut som et merkelig valg å få Spielberg til å regissere en Call of Duty -film, sies den berømte regissøren å være en stor PC-spiller selv, noe som ble bekreftet av sønnen Max Spielberg i et intervju med MinnMax i fjor, der han sa følgende :

"Han elsker spill, det var han som fikk meg til å begynne med det. Han spiller spill, han er en stor PC-spiller, så det er på en måte det som knytter oss sammen. Han sier: "Hei, hva er bra, hvilket nytt Call of Duty bør jeg spille, send meg en liste over de fem beste skytespillene, så skal jeg laste dem ned, og så kan vi spille dem sammen når du kommer hjem til oss."

Hvem synes du bør regissere filmen Call of Duty?