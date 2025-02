Steven Spielbergs kommende film har blitt forsinket

HQ

Universal rapporteres å utsette utgivelsen av Steven Spielbergs kommende, ennå uten tittel, science fiction-film fra 15. mai til 12. juni 2026, et svært strategisk trekk som unngår å konkurrere med andre store titler som Avengers: Doomsday og The Mandalorian and Grogu.

Ifølge Variety tar Spielbergs film dermed datoen som tidligere ble holdt av Everything Everywhere All at Once -regissørens nye prosjekt, som nå er helt borte fra Universals tidsplan, men som forventes å få en ny dato innen kort tid.

Gleder du deg til Spielbergs nye science fiction-film?