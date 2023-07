Steven Spielbergs produksjonsselskap sier opp 20 % av de ansatte

HQ

Det blåser fortsatt kalde vinder i film- og teknologiverdenen, og nå er tiden inne for at produksjonsselskapet Amblin Partners, som eies av ingen ringere enn Steven Spielberg, må nedbemanne. Etter å ha signert en ny avtale med Universal skal Amblin restruktureres, noe som innebærer at 20 % av arbeidsstokken må gå, noe som tilsvarer rundt 100 personer, skriver The Hollywood Reporter. Spielberg selv har ikke kommentert oppsigelsene, men hadde følgende å si da den nye avtalen med Universal ble inngått.

"Universal er mitt gamle studio, og dette neste kapittelet i vårt langvarige samarbeid vil gi Amblin den kreative fleksibiliteten og selvstendigheten som jeg vet vil gjøre det mulig for oss å lykkes sammen i fremtiden. Jeg er evig takknemlig overfor hele Amblin-teamet for deres arbeid og engasjement gjennom årene, og jeg er også takknemlig overfor Donna og alle hos Universal for deres engasjement og partnerskap, og vi ser frem til vårt neste eventyr sammen."

Vi har sett lignende tendenser hos både Netflix og Disney, som begge har vært nødt til å si opp mange ansatte de siste 12 månedene. Man kan lure på hva som egentlig foregår i Hollywood.

Hva tenker du om alle disse oppsigelsene?