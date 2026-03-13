Stewie Griffin får sin egen spinoff-serie basert på hans eventyr gjennom rom og tid

En ny Family Guy-spinoffserie er på trappene, og skal følge den gale smårollingen Stewie Griffin. Serien skal ha premiere i TV-sesongen 2027-2028, og blir levert av Fox og Hulu, med internasjonal premiere på Disney+ når den lander på våre skjermer.

Ifølge Deadline, Stewie vil seriens stjerne med samme navn bli fjernet fra sin gamle førskole og tvunget til å begynne i en ny, som ikke akkurat er i den beste tilstanden. Førskolelivet er ganske kjedelig for barna, og en 75 år gammel skilpadde fungerer som klassens kjæledyr, men når Stewie tar frem en rekke apparater som gjør det mulig for ham å reise gjennom tid og rom, legger han ut på en rekke eventyr med sine nye venner.

Brian, Stewies elskede hund, vil dukke opp her og der i avleggeren, men det antas i stor grad at dette showet vil fungere som en egen enhet fra Family Guy. Det virker ikke som om Stewies nye førskoleliv vil ha noen innvirkning på hans nåværende historier i Family Guy, for eksempel.

Stewie slutter seg til en rekke andre langvarige animerte Fox-serier, som Family Guy, American Dad og The Simpsons. forventes å ha litt kortere sesonger enn noen av disse seriene, et sted under de 15 episodene per sesong som de nevnte seriene produserer.