Stick ser ut til å være Apple TV+ sitt golfsvar på Ted Lasso

Denne uken blir bare bedre og bedre for Apple TV+ fans. Strømmetjenesten har nettopp presentert den første offisielle traileren for Stick, en sportskomedieserie som dreier seg om Owen Wilsons Pryce Cahill, en eks-golfer som ønsker å vende tilbake til den profesjonelle siden av sporten ved å trene et ungt og lovende 17 år gammelt talent.

Serien ser ut til å ha samme type godhjertede og lette tema som Ted Lasso, med sjarmerende humor blandet med en rekke følelser, alt mens hovedpersonen er en positiv og sympatisk person hvis liv har tatt en vending til det verre den siste tiden.

Stick Filmen har en imponerende rollebesetning, med Marc Maron, Judy Greer, Timothy Olyphant, Mariana Trevino, Lilli Kay og til og med Peter Dagar (det unge vidunderbarnet) som skuespillere, i tillegg til en rekke ekte proffgolfere som Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark og kringkastere som Jim Nantz og Dan Rapoport.

Stick har premiere på Apple TV+ 4. juni, og du kan se traileren og sammendraget nedenfor.

"I "Stick" spiller Owen Wilson hovedrollen som Pryce Cahill, en over-the-hill, tidligere proffgolfspiller hvis karriere ble avsporet for tidlig for 20 år siden. Etter at ekteskapet hans kollapset og han fikk sparken fra jobben i en sportsbutikk i Indiana, satser Pryce hele sin fremtid på et 17 år gammelt golffenomen ved navn Santi (Peter Dager). "Stick" er en ektefølt komedie om en familie og deres forhold til hverandre, satt inn i golfverdenen slik den aldri har blitt vist før."