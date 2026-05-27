Stick Skaperen tror vi får se sesong 2 "snarere før enn senere"

Sommeren er for det meste her, og dette betyr at det er på tide å få faste svar på noen av de mer obskure premieredatoene for kommende show, spesielt den andre sesongen av golfkomedieserien kjent som Stick.

Vi vet ennå ikke nøyaktig når Owen Wilson kommer tilbake til Apple TV for den neste episoden, men det har blitt hevdet at premieredatoen er planlagt til sommeren. Og når vi snakker om dette emnet, i et intervju med Deadline, Stick skaperen Jason Keller forklarte at premieren faktisk burde være nærmere enn lenger unna.

"Vi er ferdige med produksjonen. Jeg er dypt inne i postproduksjonen nå. Vi håper at serien kommer ut før snarere enn senere."

Ved hjelp av grunnleggende slutninger kan man anta at golfserien vil se ut til å være på linje med et stort golfarrangement, og det neste sannsynlige er The Open i midten av juli. Apple TV har imidlertid en ny sesong av Silo som starter 3. juli, en ny sesong av Trying 8. juli, og deretter den nye Anya Taylor-Joy-serien Lucky 15. juli, noe som tyder på at det vil være senere enn denne datoen. Problemet oppstår da at den 24. juli kommer The Dink, selv om dette er en film, noe som gir plass til at en ny sesong med TV kan komme, selv om en tennisfilm og et golfprogram som kommer i samme uke virker litt mye.

Uansett er Apple TVs tidsplan for de kommende ukene veldig opptatt, så uansett hvor den andre sesongen av Stick ender opp med å bli plassert inn, vil det være stramt.