Stiftemaskinen som ødela internett og Switch 2 den ødela er på auksjon

Da Nintendo Switch 2 ble lansert, stormet millioner av begeistrede spillere inn i sine lokale butikker for å prøve å få tak i den nye hybridkonsollen. I et nå beryktet spilløyeblikk fant imidlertid en kjøper ut at GameStop hadde klart å ødelegge konsollen deres med en enkelt stift.

Stiften punkterte ikke bare esken til konsollen, men også skjermen på Nintendo Switch 2 inni. Konsollen har siden blitt reparert, men nå auksjoneres den, esken den kom i, stiftemaskinen som gjorde skaden og til og med selve stiften bort til veldedighet.

eBay-auksjonen kommer med et ekthetssertifikat, som viser at alle de inkluderte gjenstandene er ekte. Auksjonen skal samle inn penger til Children's Miracle Network Hospitals. Budet er for øyeblikket satt til $ 108,895.00 USD etter 181 bud, og har fortsatt seks dager igjen til ferdigstillelse.

"Den svarte stiftemaskinen som ble brukt av en GameStop-medarbeider som i et øyeblikk av lanseringskvelds begeistring og feilvurdert entusiasme stiftet en kvittering direkte på en kundes nye Nintendo Switch 2-eske - og punkterte både papp og skjerm i en rask bevegelse. Stiftemaskinen har autentisk slitasje fra bruk i felten og ble umiddelbart tatt ut av tjeneste, og står nå som en legende i detaljhandelen, født av et halvt sekunds beslutning", står det i varebeskrivelsen. "Selv om hendelsen i seg selv var uheldig, håper vi at arven etter den tjener et større formål."

Ville du være villig til å betale mer enn 100 000 dollar for den stiftete Switch 2?