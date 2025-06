Stig Asmussens Giant Skull skal utvikle nytt actioneventyrspill i Dungeons & Dragons-verdenen

HQ

Wizards of the Coast har nettopp kunngjort en ny publiseringsavtale med Giant Skull. Avtalen innebærer at utviklingsstudioet skal lage et helt nytt actioneventyrspill i Dungeons & Dragons-verdenen.

Giant Skull ble grunnlagt av Stig Asmussen sammen med andre bransjeveteraner i 2024. Asmussen er mest kjent for sitt arbeid hos Sony Santa Monica med God of War og Star Wars Jedi-spillene hos Respawn.

"Vårt talentfulle og erfarne team hos Giant Skull er bygget på kreativitet og nysgjerrighet", sier Asmussen. "Målet vårt er å skape et nytt, rikt Dungeons & Dragons-univers fylt med oppslukende historiefortelling, heroiske kamper og spennende reiser som spillerne vil omfavne til fulle."

"Stig og teamet hos Giant Skull er akkurat den typen eksepsjonelt talentfulle skapere vi ønsker å jobbe med, og jeg er så glad for å gjenforenes med ham på dette nye prosjektet", sier John Hight, president i Wizards of the Coast. "Da vi jobbet sammen på God of War, fikk jeg se Stigs kunstnerskap og ekspertise på nært hold, og han og Giant Skull-teamet passer perfekt til det nye spillet vårt. Verdensbygging og historiefortelling ligger i vårt DNA, og dette samarbeidet gjenspeiler vår utvikling og forpliktelse til vår Playing to Win-strategi, der vi bygger en sterkere tilstedeværelse i digitale spill. Vi ser frem til å avsløre mer om dette splitter nye Dungeons & Dragons-spillet i fremtiden."

Spillet er for tiden under utvikling for PC og konsoller, og flere detaljer kommer på et senere tidspunkt.