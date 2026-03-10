Stigende komponentpriser kan påvirke elbilsalget i nær fremtid

HQ

For tiden prøver det globale teknologimarkedet å tilpasse seg en verden der utbyggingen av AI-infrastruktur fører til at komponentprisene på ting som RAM skyter i været. Prisøkninger skjer i mange sektorer, og det kan også omfatte elbiler i nær fremtid.

Som CnvePost rapporterer, har den kinesiske produsenten Zeekr allerede valgt å øke prisen på 007 GT med rundt 1000 dollar (5000-8000 yuan), og dette sies å være drevet av komponentmangel og høye priser.

Forskere har vært bekymret for at komponentmangel og prisøkninger på innkjøpsvarer skal ha en effekt på et bredere spekter av bransjer, og selv om dette ikke signaliserer en bestemt trend, har flere utsalgssteder spekulert i at Zeekr 007 GT spesifikt bruker DDR5X-minne for sin Thor-assisterte kjørebrikke, noe som betyr at den vil være utsatt for økningene i RAM-priser.

Nio fant William Li advarte også tidligere om potensielt kostnadspress tilbake i januar, så det ser ut til at vi kanskje må belage oss på økende bilpriser snart.