Stigende stjerne i Danmark: 21-åring vinner stort i tennisens verdenscup Challenger Tour

Elmer Møller, 21 år gammel dansk tennisspiller, klatrer på ATP-rankingen etter en fantastisk seier i Open de Oeiras, en Challenger 125 i Portugal, der han slo spillere som var seedet mye høyere enn ham. Det inkluderer den argentinske spilleren Francisco Comesaña i finalen, toppseedet og forsvarende mester, som var rangert som nummer 61 i verden før kampen, som endte 6-0, 6-4.

Møller passerte også Thiago Monteiro og Roman Safiullin i sin andre ATP Challenger-tittel (den nest høyeste turneringsformen i ATP). Hans første tittel kom også i Portugal, i 2024 i Braga.

Med seieren klatrer Møller 34 ATP-poeng og når en karrierehøyde på 114. Han er den nest beste danske tennisspilleren for øyeblikket, etter Holger Rune, som slo Carlos Alcaraz i Barcelona forrige søndag.

Og de er begge like gamle (21 år), så hvis han holder tempoet oppe, er det kanskje ikke overraskende at Møller når ATP-touren i en ikke så fjern fremtid... Han er allerede i Madrid i forbindelse med Madrid Open, og har vunnet sine to første kvalifiseringskamper mot Kamiil Majchrzak og Nishesh Basavareddy.