Still Wakes the Deep får en utvidelse neste uke

Utvikleren The Chinese Room har avslørt at det anerkjente eventyr- og skrekkspillet Still Wakes the Deep får en egen utvidelse allerede neste uke. Jepp, den 18. juni kan fansen vende tilbake til spillet for et helt nytt kapittel som er satt 10 år etter Beira D -hendelsen som utgjorde historien i hovedspillet.

Denne utvidelsen er kjent som Siren's Rest, og når det gjelder hva den vil utforske og dekke, legger pressemeldingen om den til: "1986. Beira D er nå en stønnende stålkatakombe begravd i Nordsjøens mørke dyp. Hva skjedde egentlig den desemberdagen i 1975, da kommunikasjonen til fastlandet ble brutt og riggen sank sporløst? Hvilke svar kan gis til familiene som fortsatt sørger, ti år etter?

"Du er Mhairi. Og du vil finne disse svarene. Som leder for et metningsdykk til vraket av Beira D stiger du ned, et skjørt lys i det knusende mørket. Oppdraget ditt er å avdekke mannskapets skjebne og berge det som er igjen etter deres bortgang."

Siren's Rest byr på en helt ny historie som er skrevet av Sagar Beroshi fra Helldivers II, og utvidelsen har også en ny rollebesetning. Vi blir fortalt at Doctor Who og Shetlands Lois Chimimba vil være overskriften som Mhairi, mens Bridgerton og The Lazarus Project's Lorn Macdonald vil dukke opp, og det samme vil Final Fantasy XVI og Alan Wake 2's David Menkin.

Still Wakes the Deep: Siren's Rest lanseres 18. juni til en prislapp på £9,99/$12,99/€12,99. Det vil være tilgjengelig på alle plattformer som det beste spillet er tilgjengelig på. Sjekk ut Siren's Rest-traileren nedenfor.