Still Wakes the Deep utvikleren The Chinese Room blir uavhengig

The Chinese Room har kunngjort at de forlater Sumo Digital, og vil nå fortsette som et uavhengig studio. Dette kommer etter frykt for at Still Wakes the Deep -utvikleren skulle bli slukt av et annet byrå eller firma.

I en uttalelse gitt til IGN sa The Chinese Room studiodirektør Ed Daly at avtalen vil tillate The Chinese Room å fremme sine kreative mål. "Denne ledelsesoppkjøpet lar oss klø den kreative kløen ved å fortsette å jobbe med ny, original intellektuell eiendom, men også å samarbeide med andre studioer om andre prosjekter når de passer inn i vår visjon," sa han. "Det er dette vi gjør, og vi ønsker å fortsette å gjøre det, så vi er glade for å fortsette i denne retningen."

Still Wakes the Deep skilte seg ut som en frisk skrekkopplevelse da den kom ut i fjor. Nå er hovedoppgaven for The Chinese Room å fullføre Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, en oppfølger til kultklassikeren fra 2004, som har blitt flyttet fra utvikler til utvikler etter hvert som studioene har slitt med å få liv i det.