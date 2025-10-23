"Stille som en hvisking": Tysk heisselskap gjør Louvre-kuppet til en av de beste reklamene som noensinne er laget

HQ

Når produktet ditt blir en del av et museumsran til 88 millioner euro, kan du enten få panikk ... eller forvandle det til gull.

Det var akkurat det Böcker, en familiedrevet heisprodusent fra Werne i Tyskland, gjorde denne uken etter å ha oppdaget at en av deres møbelheiser hadde spilt en uventet birolle i det dristige Louvre-kuppet i Paris.

Selskapets elegante Agilo-heis, som vanligvis brukes til å flytte sofaer og pianoer (ikke uvurderlige juveler), ble oppdaget på opptakene av tyvenes flukt, med metallstigen som elegant strakte seg opp til et vindu i første etasje på verdens mest berømte museum.

I løpet av få minutter var innbruddstyvene forsvunnet ut i Paris-natten, angivelig med Napoleons skatter til en verdi av 88 millioner euro. Og i stedet for å gjemme seg for oppmerksomheten, lente Böcker seg rett inn i den, takket være en kampanje på Facebook og Instagram.

Mindre enn 24 timer senere la selskapet ut en ny, frekk kampanje på Facebook og Instagram med slagordet "Når du må bevege deg raskt." Innlegget viser den samme heisen som ble brukt under ranet: "Opp til 400 kg med skatter i 42 meter i minuttet, så stille som en hvisking."

Ifølge markedssjef Julia Scharwatz kunne hun og ektemannen Alexander Böcker, firmaets tredjegenerasjons administrerende direktør, ikke tro sine egne øyne da historien først ble kjent. "Det ble klart for oss: Herregud, de har misbrukt enheten vår", sa hun.

"Men etter å ha innsett at ingen var skadet, begynte vi å lage noen vitser og brainstorme slagord som vi syntes var morsomme." Mandag morgen var kampanjen live. Böckers innlegg, som vanligvis når ut til rundt 15 000 personer, ble plutselig sett av 1,7 millioner mennesker.

Ikke alle delte den humoristiske sansen, men de fleste applauderte selskapet for den raske vitsen. Og selv om det er for tidlig å si om den virale berømmelsen vil føre til salg, bekrefter Scharwatz at de allerede har mottatt "noen få forespørsler om en møbelheis".

Ikke dårlig for en bedrift som allerede hadde som motto "My way to the top." Etter denne uken kan Böcker ha funnet den raskeste veien dit.