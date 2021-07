Stillingsutlysning avslører Googles planer om å utvide Stadia

Google stengte overraskende sine egne Stadia-spillutviklere i februar og har siden miste flere kjent ansatte. Det er ingen overdrivelse å påstå at fremtiden ikke ser spesielt lys ut for Stadia, men ennå fortsetter Google å satse på sitt konsept og viser ingen tegn til å gi seg, tvert i mot.

9to5Google la merke til en ny stillingsutlysning for en produktsjef for Stadia og dette virker å kaste lys over fremtidsplanene. I jobbeskrivelsen nevnes det at firmaet håper å kunne "scale the ecosystem of devices" som støtter Stadia og det står også den søkende kommer til å lede deres strategis for å satse på TV og på den måten gjøre tjenesten tilgjengelig på flere enheter.