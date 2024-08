Stimpacks er i ferd med å bli virkelighet med ny gel som kan lege skuddsår på sekunder

HQ

Det er få ting som er mer forstyrrende for innlevelsen enn å spille et skytespill, bli skutt fem ganger over hele kroppen, for så å ordne opp i smerten og blodtapet med en rask injeksjon av en tilfeldig væske. Enda verre er det når karakteren din bare sitter bak en vegg, men for førstnevnte virker det som om stimpacks og lignende er på vei til den virkelige verden.

Som rapportert av Fast Company, en ny alge- og soppbasert gel kalt Traumagel kommer til å lanseres senere i år. Det er en sprøyte som ser litt ut som hvitløk og urtedip du får med pizzabestillingen din, og den har blitt klarert av FDA.

Når den injiseres, kan Traumagel tilsynelatende stoppe blødninger fra skuddsår i løpet av sekunder, og forbedre sikkerheten ved behandling av slike sår. Det betyr ikke at du kan hoppe over sykehusbesøket, men det kan forhåpentligvis forhindre unødvendige dødsfall som følge av skuddsår.

