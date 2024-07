Stinkende planet med forferdelig vær stinker visstnok som råtne egg

HQ

Noen ganger, selv om denne planeten ikke har alt, er det verdt å huske på at vi skal være takknemlige for at vi ikke ble født et helt annet sted. Et sted som HD 189733 b, en planet som ble oppdaget med James Webb-teleskopet, som har et forferdelig vær og lukter forferdelig.

Ifølge forskere som BBC har intervjuet, består mesteparten av planetens atmosfære av hydrogensulfid, som er den samme gassen som slippes ut når man promper. Dette betyr at hele planeten lukter som en tarmrivning.

"Så hvis nesen din kunne fungere ved 1000 °C ... ville atmosfæren lukte som råtne egg", sier Dr. Guangwei Fu, en astrofysiker som leder forskningen på planeten. Takket være James Webb-teleskopet kan vi ikke bare se disse planetene, men også analysere hvilke kjemikalier som finnes på dem.

