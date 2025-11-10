Stitch vender tilbake for å pryde forsiden på flere kommende Marvel-tegneserier

HQ

I september fikk vi se Stitch ta over Marvels tegneserievirksomhet for en rekke alternative tegneserieforsider der Lilo & Stitchs berømte utenomjordiske figur skapte all slags kaos. Dette var tydeligvis en stor suksess, for nå kommer Disney og Marvel tilbake med en ny serie Stitch -omslag til mange kommende tegneserieutgivelser.

Totalt blir det fem alternative forsider, hvorav en er dedikert til The Amazing Spider-Man, en annen til The Avengers, en tredje til Planet She-Hulk, en fjerde til Thor, og en femte til The Will of Doom, en ny serie som vil forme de store begivenhetene som er planlagt for Marvel Comics i 2026.

Alle har et svært festlig tema, så hvis du er ute etter noe å samle på før nyttår, kan du ta en titt på omslagene nedenfor før de kommer ut 17. desember (Avengers #17, Planet She-Hulk #2 og Thor #5) og 24. desember (Amazing Spider-Man #18 og The Will of Doom #1).

Dette er en annonse: