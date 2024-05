Stjernene i prequel-serien om Dexter er allerede bekreftet

Dexter-prequel-serien (Dexter: Original Sin) har sine hovedrolleinnehavere bekreftet. Patrick Gibson (The Tudors), Molly Brown (Evil) og Christian Slater (Interview with the Vampire, Point Blank Love) blir hovedrolleinnehaverne i den nye produksjonen som Paramount+ og SkyShowtime vil bringe til den lille skjermen.

Ifølge Variety skal Gibson spille den unge Dexter Morgan, mens Slater skal spille Harry Morgan, hans adoptivfar. Unge Molly Brown vil i mellomtiden være Debra Morgan, søsteren hans spilt av Jennifer Carpenter i hovedserien.

Den første sesongen på ti episoder ble først annonsert i fjor, og vil fortelle om hendelsene som fant sted 15 år før den opprinnelige serien begynte, da Dexter begynner å forstå (og kontrollere) sine morderiske impulser. Ifølge sammendraget følger den nye serien "Dexter (Gibson) i overgangen fra student til hevngjerrig seriemorder. Når blodtørsten ikke lenger kan ignoreres, må Dexter lære seg å kanalisere sitt indre mørke. Under veiledning av faren Harry (Slater) innfører han en kodeks som skal hjelpe ham med å finne og drepe mennesker som fortjener å bli eliminert fra samfunnet, uten å komme under politiets radar. Dette utgjør en spesiell utfordring for unge Dexter når han begynner på en rettsmedisinsk praksisplass hos politiet i Miami.

For øyeblikket er det ingen estimert innspillingsdato eller lanseringsvindu.