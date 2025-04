Stjerner kolliderer i den fjerde sesongen av Welcome to Wrexham

HQ

Wrexham AFC lever fortsatt drømmen. Fotballklubben som ble kjøpt opp av Ryan Reynolds og Rob McElhenney for noen år siden, har opplevd dramatisk suksess og rykket opp tre divisjoner i English Football League på tre sesonger på rad, noe ingen klubb noen gang har klart før. Det var i helgen at rekorden ble bekreftet, og det ble konstatert at Wrexham AFC har fullført sin reise fra National League til Championship, og nå er ett skritt unna toppen som er Premier League.

Dette har imidlertid ikke vært noen enkel oppgave, spesielt ikke i den siste sesongen, der laget har kjempet mot opprykksrivalene Stockport County, League One, Wycombe Wanderers, og det nylig nedrykkede Birmingham FC, som nå er deleid av den tidligere NFL-superstjernen og quarterbacken Tom Brady (den mest suksessrike spilleren gjennom tidene). Alt dette betyr at sesongen 2024/25 har vært utfordrende for Wrexham AFC, og det er noe vi får en smakebit av i traileren til den fjerde sesongen av dokumentarserien Welcome to Wrexham.

Serien, som har premiere 15. mai på Hulu/Disney+ avhengig av region, vil skildre lagets League One reise og hvordan det viderefører eventyret. Det eksakte sammendraget legger til :

"I 2020 slo Rob McElhenney og Ryan Reynolds seg sammen for å kjøpe Wrexham Football Club på 5. nivå i håp om å skape en underdog-historie som hele verden kunne heie på. Klubben rykket opp to ganger på rad, og rykket dermed opp i EFL League One for første gang på 20 år. Etter hvert som de fortsetter å stige i pyramiden, blir innsatsen høyere med et nytt nivå av intensitet, konkurranse og kostnader."

Se traileren for Welcome to Wrexhams retur nedenfor.