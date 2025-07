Stjernespekkede The Morning Show er tilbake i september

Vi har ventet en stund på å få se neste kapittel av Apple TV+s The Morning Show -serie, men forhåpentligvis er det fordi det kommer til å bli en skikkelig knallserie. Teaser-traileren for sesong 4 ser definitivt ut til å love en ny serie episoder som vil holde fansen på kanten av stolen, ettersom det ser ut til å handle om tillit og hvem du kan stole på nå som alle i nyhetsteamet har fått et ekstra ansvarsområde.

Med en helt stablet rollebesetning som ledes av Jennifer Aniston og Reese Witherspoon, kan vi også forvente å se følgende personer i denne neste runden med episoder; Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook og Jon Hamm.

Når det gjelder handlingen og hva vi kan forvente oss, får vi vite følgende "Sesong 4 av The Morning Show åpner våren 2024, nesten to år etter hendelsene i sesong 3. Etter at UBA-NBN-fusjonen er fullført, må nyhetsredaksjonen takle nyvunnet ansvar, skjulte motiver og sannhetens unnvikende natur i et polarisert Amerika. I en verden full av deepfakes, konspirasjonsteorier og dekkoperasjoner - hvem kan du stole på? Og hvordan kan du vite hva som faktisk er ekte?"

The Morning Show kommer tilbake 17. september, og du kan se den nye traileren nedenfor.