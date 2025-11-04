Stjernespisende svart hull utløser det kraftigste blusset som noensinne er registrert

HQ

Astronomer har oppdaget det mest energiske blusset som noensinne er observert fra et supermassivt svart hull, etter at det rev seg fra hverandre og slukte en massiv stjerne som vandret for nær.

På sitt høyeste var blusset 10 billioner ganger sterkere enn solen, ifølge en studie som ble publisert tirsdag i Nature Astronomy. Hendelsen fant sted omtrent 11 milliarder lysår unna, og ble utløst av et svart hull som var omtrent 300 millioner ganger så stort som vår egen sol.

"Det virker rimelig at den var involvert i en kollisjon med et annet massivt legeme i sin opprinnelige bane, noe som i bunn og grunn slo den inn", sier Caltech-astronom Matthew Graham, studiens hovedforfatter.

En kolossal kosmisk fôring

Det svarte hullets tyngdekraft strakk den dødsdømte stjernen inn i en tynn strøm av gass, en prosess forskerne kaller "spaghettifisering". Da materialet spiraliserte innover, ble det varmet opp og sendte ut en enorm energiutladning, noe som skapte det rekordstore blusset.

Forskerne anslår at stjernen var mellom 30 og 200 ganger så stor som solen, noe som gjør den uvanlig stor. Stjerner av denne størrelsen er ekstremt sjeldne og har kort levetid, sier K.E. Saavik Ford, medforfatter og astronom ved City University of New York.

"Stjerner som er så massive er spektakulært sjeldne, både fordi mindre stjerner fødes oftere og fordi svært massive stjerner lever svært kort," forklarer Ford. Blusset ble 40 ganger sterkere før det nådde toppen i juni 2018, og det er fortsatt synlig, selv om det langsomt blekner. Forskerne forventer at hele prosessen vil vare i rundt 11 år.