Stone of Madness lar oss "omfavne feil, og vi vil ikke holde deg tilbake", ifølge The Game Kitchen

Når du nevner det spanske studioet The Game Kitchen, tenker du umiddelbart på deres forvrengte versjon av kristen folklore i Blaphemous, metroidvania-sjangeren og, senest da de kunngjorde på The Game Awards, at de vekker Ninja Gaiden-serien til live igjen i Ragebound. Men før den nye versjonen av Koei Tecmos originale japanske franchise kommer, forbereder studioet seg på å lansere noe helt annet: The Stone of Madness, en taktisk stealth-tittel med en historisk setting, som skal utgis av Tripwire Presents.

Dette har vært et annerledes prosjekt for TGK, nettopp fordi den opprinnelige utviklingen ikke kom fra deres egne rekker, men fordi de ble med i produksjonen av spillet ved å kjøpe IP-en og absorbere det lille uavhengige studioet som startet det. Vi snakket med regissør Miguel Ortega og produsent Ana Trujillo i et nylig intervju om denne kreative prosessen og hva du kan forvente om noen uker når spillet slippes, som du kan se nedenfor.

The Stone of Madness I Blasphemous forlater Trujillo den frenetiske handlingen fra Blasphemous til fordel for en taktisk, men veldig flytende stealth-stil, som vår kollega Ben fortalte oss da han testet det på Gamescom. Det er ikke beslektet med den taktiske spionasjehandlingen vi så i Metal Gear Solid, fortalte Miguel Ortega, men fokuserer i stedet på en kontinuitet basert på prøving og feiling av spillerens planer. "Det er ingen feiltilstand, det er ingen fatal tilstand, det er ingen 'game over', og du kan ikke lagre spillet når du vil", fortalte prosjektdirektøren. "Så det betyr at du må akseptere å mislykkes. Du må bare planlegge hvordan du skal nå neste mål, og så gjennomføre den planen. Kanskje det vil fungere, kanskje ikke, men vi skal ikke stoppe deg. Hvis du fortsetter å prøve, mister du ressurser, du mister kanskje en karakter for den dagen, men neste dag kan du fortsette å prøve."

The Stone of Madness utspiller seg i et kloster på 1700-tallet, som også fungerer som datidens mentalsykehus. Som i et fengsel må vi koordinere med ulike innsatte karakterer for å utforske området ... så vidt vi vet. Men ikke la deg villede av dette sjangerbyttet. Dette er et The Game Kitchen-spill, og den spesielle kunstneriske visjonen de fant med Blasphemous utvikler seg her, og legger til side ikonografien til den sevillianske hellige uken for å omfavne den mer dempede atmosfæren i Francisco de Goyas arbeid fullt ut.

"Jeg vil si at inspirasjonen i Goya, for eksempel, kommer mye fra maleriene hans. Det er nok ikke så åpenbart. Hvis du kjenner maleriene, vil du kanskje gjenkjenne mønstre som er hentet fra dem. Som for eksempel når Agnes forvandler seg til en heks for å kaste en trolldom, som du kan se i Goyas Aquelarre-maleri. Eller det finnes malerier av Goya som heter Fray Pedro contra el Maragato, der en munk forsvarer seg mot en banditt og ender opp med å avvæpne ham, for så å skyte ham. Så vi har en karakter som er Fray Pedro, og han har en pistol."

Det vil ikke ta lang tid før vi kjenner sluttresultatet av denne unike blandingen, ettersom The Stone of Madness er satt til utgivelse 28. januar 2024 på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch.