Stop Killing Games har fått 1,3 millioner underskrifter, og vil offisielt bli vurdert av EU

Stop Killing Games-initiativet - en bevegelse som bygger på ideen om at hvis du betaler for et spill, skal det ikke tas fra deg ved at serverne tas offline - har fått 1,3 millioner av sine 1,4 millioner underskrifter verifisert av EU, noe som gjør det kvalifisert for formell behandling av EU-kommisjonen.

Stop Killing Games trengte bare 1 million underskrifter for å få det gjennom, men det er tydelig at spillerne ønsket å vise sin støtte. I et innlegg fra Moritz Katzner, en frivillig medarbeider i kampanjen, står det at planen var å holde antallet verifiserte underskrifter hemmelig inntil videre. Snart vil vi høre mer om de neste trinnene gjennom en ny video, et redesignet nettsted og en restrukturert Discord.

I mellomtiden ber Katzner om at vi alle respekterer menneskene bak Stop Killing Games som ... vel ... mennesker. Alle folkene bak initiativet har ansvar, jobber, familier og har tatt seg tid til å støtte Stop Killing Games.

Målet er fortsatt å gjøre det mulig for spillere å ha det gøy med spillene sine, uansett om en utvikler ønsker å støtte dem eller ikke. Det betyr ikke at serverne må holdes oppe for alltid, men at det bør finnes planer for at fansen selv kan støtte et spill hvis det ellers ville blitt lagt ned.