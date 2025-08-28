Stor endring i UEFA Champions League-finalen: Den starter tre timer tidligere, kl. 18:00 CEST

HQ

Med Champions League 2025/26 nærme seg starten(trekningen foretas i dag, torsdag), har UEFA kunngjort en stor endring når det gjelder finalen: Den vil starte tre timer tidligere enn vanlig. I stedet for å starte kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, vil den nå begynne kl. 18:00 CEST, 17:00 BST.

Avgjørelsen er utformet for å forbedre kampdagsopplevelsen og være til fordel for fans, lag og vertsbyer, sier UEFA: "Med denne endringen setter vi supporternes opplevelse i sentrum for planleggingen vår. UEFA Champions League-finalen er fotballsesongens høydepunkt, og det nye avsparkstidspunktet vil gjøre den enda mer tilgjengelig, inkluderende og virkningsfull for alle involverte", sier UEFA-president Aleksander Čeferin.

Čeferin sier at de vanlige kveldskampene kl. 21:00 CET er "bedre egnet for midtukekamper", men en tidligere avspark på en lørdag for finalen "vil gi fansen muligheten til å nyte resten av kvelden med venner og familie, og reflektere over sesongens kamp."

Er du enig i endringen? Det er sant at når kampen startet kl. 21:00 CEST, 20:00 i Storbritannia, kunne den trekke ut til nesten midnatt i tilfelle ekstraomganger og straffespark. Det betydde at feiringen startet mye senere, ofte uten at det fantes offentlige transportalternativer. Det nye tidspunktet vil gjøre det enklere for familier og barn å få med seg kampen og, hvis de er på den heldige siden, feiringen.

Logistisk sett har det også mange fordeler for byene som er vertskap for finalen. For vertsbyene vil det "øke den positive økonomiske effekten av arrangementet ved å gi fansen muligheten til å fortsette feiringen", og for supporterne vil det bety bedre tilgang til offentlig transport og, først og fremst, mer sikkerhet når de forlater stadion. UEFA hadde helt sikkert finalen i 2022 i tankene da de tok denne avgjørelsen...

Denne endringen blir permanent, seksten år etter at finalen ble flyttet til lørdager (i 2010). Champions League-finalen i 2025/26 vil finne sted på Puskás Aréna i Budapest.