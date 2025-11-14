Stor endring planlagt for MLS for å tilpasse seg de europeiske ligaene

HQ

Major League Soccer, den voksende fotballturneringen i USA og Canada, vil gjennomgå en stor endring i 2027: en omlegging for å tilpasse den til europeiske fotballturneringer i kalenderen. For øyeblikket, og siden ligaen ble opprettet i 1993, har hver MLS-sesong fulgt et kalenderår, med en ordinær sesong som begynner i slutten av februar og slutter i oktober, etterfulgt av sluttspill, Conference Finals og MLS Cup som varer til desember.

Denne sesongen vil Conference-finalene finne sted i slutten av november, og MLS Cup den 6. desember. Men dette formatet vil ikke vare lenge: MLS vil endre det i 2027 og tilpasse det til de europeiske konkurransene: fra sensommeren til våren.

MLS-sesongen 2026 vil følge som vanlig, men sesongen 2027 vil bli forkortet: bare 14 kamper i ordinær sesong, sluttspill og MLS Cup mellom februar og mai 2027.

Deretter følger den første MLS-sesongen med oppdatert terminliste: Den ordinære sesongen starter fra midten til slutten av juli 2027 og avsluttes i slutten av mai 2028, inkludert sluttspill og MLS Cup.

Den vil ha en vinterpause fra midten av desember til begynnelsen av februar, uten kamper i januar. På grunn av det vanskelige været om vinteren i enkelte deler av Nord-Amerika, vil de "begrense antall hjemmekamper i nordlige markeder i desember og februar".

Hvorfor har MLS endret terminlisten?

Endringen har flere årsaker, hovedsakelig for å tilpasse seg de store europeiske ligaene, noe som åpenbart kan bidra til flere seere, men også en bedre tilstedeværelse i sommerens overgangsvindu; i tillegg til å redusere datokonflikter med FIFA. Son Heung-min, årets største signering i MLS, måtte slutte seg til Los Angeles FC midt i sesongen, ettersom han forlot klubben da Tottenham Hotspurs sesong ble avsluttet.

Sluttspillet i mai vil gi bedre seertall, ettersom den hjemlige sportskalenderen er mindre overfylt og været er mildere. For øyeblikket kolliderer MLS-sluttspillet i november og desember med NFL- og collegefotballsesongene.

Denne endringen ble ikke gjort uten videre: Det gikk to år med tilbakemeldinger fra eiere, spillere, ledere, fagforeninger og fans. Resultatet? 92 % av seerne var positive til endringen.