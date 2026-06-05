MacBook Neo er svært etterspurt, og Apple er angivelig tvunget til å doble produksjonen

HQ

En forsyningskjedeanalytiker, Ming-Chi Kuo, har avslørt at Apple har doblet sitt MacBook Neo-forsendelsesmål for 2026, fra 5 millioner enheter til 10 millioner enheter, som rapportert av Android Headlines.

I et innlegg på X fra slutten av mai bemerker Kuo at justeringen i produksjonen angivelig kom etter at MacBook Neo-debuten i mars resulterte i skyhøy etterspørsel, høyere enn opprinnelig forventet.

MacBook Neo har overgått alle andre Mac-maskiner i sitt debutkvartal, og det er prispunktet til MacBook Neo som gjør den attraktiv for kjøpere. Apples budsjett-Macbook starter på 599 dollar for vanlige kjøpere i USA. Og for lokale studenter får den 100 dollar i rabatt, noe som bringer prisen ned til 499 dollar. MacBook Neo er dermed den rimeligste MacBook-en Apple noensinne har lansert.