Stor kontrovers etter at US Open endrer mixed double-formatet: "Urettferdighet", "mangel på respekt", "penger over tennis"

HQ

US Open har annonsert store endringer for 2025-utgaven. Konkurransen vil vare en dag lenger (fra søndag 24. august til søndag 7. september), men den mest dyptgripende endringen vil komme i mixed double-kategorien. Og det har fått en veldig sint respons fra tennisspillere.

I stedet for å bli spilt i løpet av de to ukene turneringen varer, vil mixed double-kategorien bli spilt tidlig, den 19.-20. august. Store endringer i formatet og reglene betyr imidlertid at den ikke lenger kan betraktes som en likeverdig kategori, og at den i stedet blir et frittstående arrangement, med en "pseudo-utstilling som kun fokuserer på underholdning og show", som de italienske spillerne Sara Errani og Andrea Vavassori, fjorårets vinnere av mixed double, uttrykte det.

I denne konkurransen (som spilles på en tirsdag og onsdag i kvalifiseringsfasen) før hovedturneringen, vil settene bare vare i fire partier i stedet for seks, uten behov for fordel (det første paret som når fire sett, vinner settet). I stedet for et tredje sett vil det bli spilt ti poengs tie-break. Dette vil gjøre kampene kortere og "mer spennende" å se på. Og siden det skjer utenfor hovedturneringen, vil flere profesjonelle tennisspillere være interessert i å spille dem (det er i hvert fall det US Open håper).

Intensjonen med US Open er å sette "mixed double i sentrum". Men dette har naturligvis fått en betydelig motreaksjon fra tennisspillere som regelmessig spiller mixed double, fordi de ser hvordan deres kategori blir utydeliggjort og mishandlet, og gjort til et skue snarere enn en legitim kategori.

"En dyp urettferdighet", sier fjorårets vinnere av US Open i mixed double

Det finnes et fortilfelle: I fjor arrangerte US Open en oppvisningsturnering kalt "US Open Mixed Madness", der Paula Badosa og Stefanos Tsitsipas vant. De er mer anerkjente spillere enn italienerne Errani og Vavassori, som ser hvordan organisasjonen etterlater dem, nesten sletter dem fra minnet, ved å kansellere kategorien blandet double og gjøre den til ... noe annet.

"Vi ser det som en dyp urettferdighet, som ikke respekterer en hel kategori av spillere", sa italienerne og klaget over at dette "setter penger over tennis" og ble gjort uten å konsultere noen.

Andre spillere har også hevet stemmen, som Ellen Perez: "Fortell oss at du synes at doublespillere er søppel, at tradisjon er overvurdert og at jobbmuligheter hører fortiden til uten å faktisk si det".