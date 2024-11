Stor kontrovers i Barcelona etter at VAR underkjenner Lewandowskis mål, men det finnes en forklaring

HQ

FC Barcelona gikk på sitt andre tap i ligaen og det tredje denne sesongen i en kamp som culés vil prøve å glemme: Robert Lewandowski ble nektet scoring på grunn av en svært kontroversiell offside, men laget reagerte ikke på Real Sociedads enlige mål: det ble ikke skutt på mål i det hele tatt.

Som det var tilfelle i det forrige nederlaget mot Osasuna, spilte Barcelona med flere spillere på sidelinjen (Raphinha, Marc Casadó eller Lamine Yamal, sistnevnte gikk glipp av kampen på grunn av en ankelkontusjon som kan utelukke ham fra den spanske troppen til Nations League denne uken).

Lewandowski scoret et mål veldig tidlig i kampen, men ble avblåst for offside, noe mange er uenige i. Sett på direkten virket målene helt fine. Men halvautomatisk VAR avgjorde at det var offside.

Hva som egentlig skjedde med VAR, og hvorfor det ikke var en feil

Ut fra bildene på TV ser det ut til å ha vært en feil, og FC Barcelona har blitt "frarøvet", som mange hevdet da det skjedde live, inkludert memes om at den polske spilleren hadde føtter på størrelse med Krusty the clown.

Det finnes imidlertid en forklaring: Det er en forskjell mellom bildene man ser på TV og bildene som den halvautomatiske VAR-en bruker.

I dette tilfellet handlet det ikke om dommerens dømmekraft. Han fikk beskjed fra VAR-rommet om at det halvautomatiske systemet hadde sett at det var offside, uten feilmargin. Dette systemet registrerer det nøyaktige milisekundet ballen blir truffet av den forrige pasningen (av Frenkie de Jong), og i det nøyaktige øyeblikket var Lewandowskis fot litt foran Real Sociedad-forsvareren.

Det virale bildet av Lewandowskis støvel er ikke det VAR brukte for å underkjenne målet, så nei, det var ikke en feil, i hvert fall ikke hvis vi stoler på teknologien, ettersom det ikke finnes noen menneskelig måte å vite det sikkert på...