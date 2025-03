Stor overraskelse: On Your Tail bekrefter at Nintendo Switch-versjonen er tilgjengelig nå!

HQ

Det kan aldri bli nok spill med pelskledde karakterer, i hvert fall ikke på indiescenen, og dagens Humble Games Showcase bød på noen historier. Men ettermiddagens beste overraskelse kom fra det tidligere annonserte On Your Tail, som slapp en ny trailer.

Vi hadde forventet å se noen flere scener fra dette avslappede mysterieløsende eventyrspillet, der du kontrollerer et antropomorft dyr, som ble utgitt i oktober i fjor på PC via Steam. På Nintendo Switch ble det også bekreftet for utgivelse, men ikke datoen, som opprinnelig også skulle være i 2024. Vel, det viser seg at utgivelsesdatoen er.... Nå i dag! Du kan nå gå til Nintendo eShop og oppleve hele On Your Tail -eventyret på Nintendo-konsollen din. Og hvis du ikke vet om dette er noe for deg, er det også en demo tilgjengelig slik at du kan bestemme deg.

Og hvis du ikke har hørt om On Your Tail før nå, har vi den ferske lanseringstraileren til deg nedenfor.