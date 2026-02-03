Stor rettssak mot Facebook om utnyttelse av barn starter mandag

HQ

Påstått. Det ordet kommer til å bli brukt mye i pressen når den kommende saken skal beskrives, for ifølge The Guardian starter en jurysak om mindre enn en uke i New Mexico, der Meta står overfor alvorlige beskyldninger om bevisst å ha gjort det mulig for barneforbrytere å bruke Instagram og Facebook til å utnytte barn.

Statsadvokat Raul Torrez i New Mexico hevder å ha bevis for hvordan begge de sosiale nettverkene som eies av Meta, utsetter barn for ikke bare utnyttelse, men også menneskehandel, sextortion og til og med oppfordring.

Det påstås at selve designvalgene som er gjort, med fokus på engasjement på grunn av profittinsentiver, er prioritert fremfor sikkerhetsfunksjoner og funksjonelle garantier. Verre for Facebook er det at New Mexico hevder at grupper som er viet til salg, kjøp og deling av overgrepsmateriale, drives uten innblanding. Siden gruppene også hadde annonser, blir Meta beskyldt for å tjene penger på gruppene.

Meta har avvist alle beskyldningene og kalt dem sensasjonalistiske - men ettersom The Guardian har vært en frontfigur i etterforskningen av Facebook, i en grad som gjør at de er navngitt i rettssaken, er det ikke usannsynlig at Meta vil komme uskadd ut av rettssaken. Dette skjer etter at de har forsøkt å få saken avvist, med henvisning til både det første grunnlovstillegget og den amerikanske kommunikasjonsloven, som generelt sier at plattformer ikke er ansvarlige for brukergenerert innhold.

Rettssakene forventes å vare til slutten av mars, og kommer på toppen av en eksisterende rettssak vi rapporterte om tidligere i år, der en rekke SoMe-selskaper, deriblant Facebook, forsøkte å skjule bevis for interne undersøkelser som knytter sosiale medier til depresjon, avhengighet og psykiske problemer hos unge mennesker. Dette kommer på toppen av en rekke problematiske historier de siste årene, inkludert rapporter om uønskede tilnærmelser mot barn som har nådd et sekssifret antall, og The Guardian nevner til og med en sak fra 2023 der en Instagram-ansatt vitnet om hvordan hans egen datter ble utsatt for tilnærmelser, men likevel ble ignorert da han varslet Meta-ledelsen.