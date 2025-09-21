Storbritannia anerkjenner formelt staten Palestina "For å gjenopplive håpet om fred for palestinerne og israelerne, og en tostatsløsning, anerkjenner Storbritannia i dag formelt staten Palestina."

HQ Søndag fikk vi nyheten om at Storbritannia formelt har anerkjent en palestinsk stat etter at Israel ignorerte betingelsene knyttet til å stanse Gaza-konflikten, tillate bistand og fremme fredssamtaler. Avgjørelsen, som ble kunngjort av statsminister Keir Starmer, bringer Storbritannia på linje med over hundre nasjoner som allerede har tatt dette skrittet, og understreker Londons historiske rolle i regionen. Andre vestlige allierte, deriblant Canada og Australia, har også sluttet seg til tiltaket på søndag, noe som tyder på et økende internasjonalt momentum i forkant av diskusjonene i FN.