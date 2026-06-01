Storbritannia, Australia og USA skal utvikle undervannsdroner i en ny forsvarspakt

Det er en enorm mengde infrastruktur som ligger på havbunnen, enten det dreier seg om undervannskabler eller undervannsrørledninger, som forbinder og forsyner nasjoner over hele verden med drivstoff. Etter hvert som flere og flere innser hvor viktige disse blir, har trusselnivået mot dem økt, og derfor har Storbritannia, Australia og USA gått sammen om å danne en forsvarspakt for å utvikle undervannsdroner som skal bidra til å forsvare disse viktige delene av infrastrukturen.

AUKUS-landene (Australia-UK-USA) ble enige om denne avtalen etter et møte i Singapore 30. mai, med planer om å fremskynde utviklingen av slik banebrytende teknologi for å bidra til å forsvare viktige steder i hav og sjøer rundt om i verden, ifølge Sky News.

Avtalen innebærer også at Australia vil anskaffe en ny flåte med atomdrevne ubåter som skal patruljere Stillehavet i et forsøk på å motvirke og bremse Kinas ekspansjon i området. Avtalen innebærer også at trioen skal samarbeide om kvanteinformatikk, undervannsteknologi, hypersonisk teknologi, AI og cyberteknologi.

USAs forsvarsminister Peter Hegseth uttalte følgende om avtalen "Signaturprosjektet vil levere en rekke svært tilpasningsdyktige UUV-er (ubemannede undervannsfarkoster) med nyttelast som er utformet for å støtte undervannsoperasjoner og opprettholde vår kollektive fordel i det maritime domenet."

AUKUS-samarbeidet ble grunnlagt i 2021 i et forsøk på å motvirke Kinas ekspansjon, og den asiatiske nasjonen anser pakten som farlig og i stand til å forårsake et våpenkappløp.