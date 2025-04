Storbritannia avskjærer russiske fly over Østersjøen

HQ

Siste nytt om Storbritannia og Russland . Vi vet nå at britiske jagerfly har avskjært russiske militærfly tre ganger på bare to dager, noe som understreker den økende spenningen over Østersjøen.

Typhoon-flyene, som er utplassert fra Malbork Air Base i Nord-Polen, ble sendt ut for å identifisere og overvåke overvåkingsfly og jagerfly som flyr nær NATO-territorium. Disse oppdragene er en del av en hurtigresponsprotokoll som skal sørge for sikkerheten i det europeiske luftrommet.

RAFs operasjoner ble gjennomført i samordning med NATOs forsterkede Air Policing-tiltak, som nå er styrket etter at Sverige nylig ble medlem av alliansen. Tilstedeværelsen av russiske fly gir grunn til bekymring over gjentatte inntrengninger i nærheten av sensitivt luftrom.