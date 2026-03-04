Storbritannia blokkerer studievisum for fire nasjoner og stanser afghanske arbeidstillatelser

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at den britiske regjeringen under ledelse av Keir Starmer vil blokkere studievisum for statsborgere fra Afghanistan, Kamerun, Myanmar og Sudan, og suspendere arbeidsvisum for afghanere. Innenriksdepartementet sier at "nødbremsen" har som mål å dempe en kraftig økning i antall asylsøknader fra personer som kommer inn via lovlige visumruter.

Innenriksminister Shabana Mahmood sa at søknader fra studenter fra de fire landene hadde mer enn femdoblet seg mellom 2021 og 2025. Totalt sett har antallet asylsøknader etter ankomst på lovlig visum mer enn tredoblet seg siden 2021, og utgjorde 39 % av de rundt 100 000 søknadene i fjor.

Endringene trer i kraft 26. mars. London sier at de vil innføre et tak på "trygge og lovlige ruter" når systemet har stabilisert seg, samtidig som de vil videreføre gjenbosettingsordningene som har gitt et fristed til mer enn 37 000 afghanere siden 2021...

Som Shabana Mahmood sier i en uttalelse:

Storbritannia vil alltid gi tilflukt til mennesker som flykter fra krig og forfølgelse, men visumsystemet vårt må ikke misbrukes. Det er derfor jeg tar den enestående avgjørelsen om å nekte visum til statsborgere som forsøker å utnytte vår generøsitet.