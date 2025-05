Storbritannia, Frankrike og Canada advarer Israel mot sanksjoner på grunn av Gaza-offensiven

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Mandag advarte lederne i Storbritannia, Frankrike og Canada Israel mot potensielle konkrete sanksjoner dersom landet fortsetter sin militære offensiv i Gaza og opprettholder blokaden av humanitær bistand.



Det kan interessere deg: Israels hjelpetiltak i Gaza er fortsatt utilstrekkelige, mener Frankrike.



Beskjeden, som er rettet direkte mot Netanyahu, markerer en opptrapping av presset fra Vesten etter hvert som konflikten intensiveres og advarslene om hungersnød vokser. Mens Israel forsvarer sin strategi med at den er nødvendig for selvforsvar og for å redde gisler, fortsetter den internasjonale støtten å øke.