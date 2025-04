Storbritannia er det eneste gyldige kandidaturet til å arrangere fotball-VM for kvinner i 2035

HQ

Storbritannia vil være vertskap for FIFA Women's World Cup i 2035, fordi de var det eneste gyldige budet. FIFAs president Gianni Infantino kunngjorde det torsdag, og sa at søknadsfristen gikk ut forrige mandag, og bare et felles bud fra England, Skottland, Wales og Nord-Irland kom inn i tide ... til tross for at Spania uttrykte interesse for å være vertskap.

Kun land fra Europa eller Afrika var gyldige på grunn av rotasjonsreglene. VM for kvinner i 2027 vil bli arrangert i Brasil, og det påfølgende i 2031 vil finne sted i USA, og kanskje andre CONCACAF-land.

Det er merkelig, for Rafael Louzán, presidenten i det spanske fotballforbundet, sa forrige fredag at de planla å lansere et felles kandidatur med Portugal og Marokko, i likhet med VM for menn i 2030, og han sa at fristen var denne fredagen. Men det ser ut til at enten tok han feil, eller så har FIFA allerede bestemt seg for at Storbritannia skal arrangere VM om ti år, nesten 70 år etter at de arrangerte VM for menn i 1966.