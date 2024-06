Storbritannia er i ferd med å gå tom for spøkelser

HQ

En av Storbritannias ledende eksperter på det paranormale har gått ut med en advarsel mot det som ser ut til å være en industri i tilbakegang. Dr. Paul Lee har uttalt at Storbritannia står overfor en alvorlig nedgang og mangel på spøkelser, ettersom landet tilsynelatende har en overflod av aldrende ånder som har gått over til den andre siden, mens det er begrenset med yngre ånder som tar deres plass.

Ifølge Daily Star legger Dr. Lee til: "Siden januar 2020 har jeg kontaktet alle de angivelig hjemsøkte stedene i appen min og spurt om beboerne, eierne eller de ansatte har opplevd noen uforklarlig aktivitet.

"Så langt har jeg fått nesten 800 svar, og selv noen angivelig svært hjemsøkte steder som Conisbrough Castle i South Yorkshire, Ettington Park Hotel i Stratford, som sies å være et av de mest hjemsøkte hotellene i Storbritannia, og Fortnum and Mason på Piccadilly, sier at de ikke har opplevd noe de siste årene.

"Men det virker som om mange kjente spøkelser enten er i dvale eller har forsvunnet eller gått videre."

Hvordan kan et overnaturlig og udødelig vesen faktisk gå tom for tid, lurer du kanskje på? Dr. Lee har også forklart hva som skjer, og sier: "Det kan være at en ånd hadde en naturlig energikilde til å begynne med, som har svunnet bort over tid, slik at de ikke lenger har reserver til å manifestere seg."

Har du hatt noen paranormale opplevelser i det siste som kan svekke dr. Lees påstander om en spektral utvandring?

