Storbritannia er overveldet av Resident Evil-feber: Capcoms skrekkserie dominerer de fysiske salgslistene

Å si at fans over hele verden har tatt imot Resident Evil med åpne armer er kanskje en underdrivelse, for serien er tilbake på toppen etter lanseringen av Resident Evil Requiem, som har vært en enorm suksess både kritisk og kommersielt.

Det er spesielt én region som er helt vill etter Resident Evil, og det er Storbritannia, i hvert fall hvis de siste tallene for fysisk salg gir noen pekepinn på forbrukertrendene. Som PushSquare har lagt merke til, viser dataene som ble avsluttet i uken 7. mars, at av de ti mest solgte spillene i landet, var fem titler fra Resident Evil-serien, med Requiem på toppen av listen og foran det nylanserte Pokémon Pokopia.

Hele listen er som man kunne forvente utover Resident Evil-tilstedeværelsen, med Nintendo som dominerende på det fysiske markedet som vanlig. Se listen nedenfor.



Resident Evil Requiem

Pokémon Pokopia

Mario Kart World

Pokémon Legends: Z-A

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

Monster Hunter Wilds

Resident Evil 3

Animal Crossing: New Horizons

Resident Evil 2

Resident Evil Generation Pack



Det er virkelig en god tid å være en del av Nintendo- og Capcom-familiene... For mer på Resident Evil Requiem, ble spillet nylig oppdatert og tilsynelatende adressert en ganske komisk visuell feil.